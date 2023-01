Loano, Giorno della Memoria, il sindaco Lettieri replica alla minoranza: “Nessun silenzio, faremo un incontro con le scuole”

“Nessun silenzio assordante da parte di un’amministrazione comunale sensibile al tema della discriminazione razziale e ideologica e dei tragici eventi che hanno portato allo sterminio degli Ebrei. Quest’anno abbiamo voluto celebrare la Giornata della Memoria con un incontro dedicato alla tragedia della Shoah in una nazione nuovamente martoriata dalla guerra. L’Ucraina”. Il sindaco di Loano Luca Lettieri replica a Nuova Grande Loano, gruppo di minoranza loanese, che questa mattina ha protocollato un'interpellanza sul Giorno della Memoria (QUI la notizia).

“L’incontro è organizzato per gli studenti delle classi quinte dell’istituto Falcone e per la cittadinanza in cui si racconterà la storia di Lucy Kalika di Odessa (la “Anna Frank” ucraina). Ricordo che anche quest’anno sarà attiva la collaborazione e il finanziamento dell’associazione nazionale ex deportati che consentirà ad alcuni ragazzi di partecipare al viaggio ai campi di concentramento. Inoltre – prosegue il sindaco -, è intenzione del comune, al termine della doverosa ricerca anagrafica dei parenti, dedicare una pietra di inciampo a un cittadino loanese che è stato prelevato nel 1944 nella sua abitazione per essere internato e poi morire nel campo di concentramento di Flossenbürg”.

“Colgo l’occasione della polemica della minoranza per promuovere l’iniziativa del 16 febbraio che, per motivi organizzativi e di date già prenotate, non si è potuta svolgere nell’imminenza della Giornata della Memoria”, conclude il primo cittadino loanese.