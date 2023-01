Giorno della Memoria, Nuova Grande Loano accusa: "Assordante silenzio dell'amministrazione"

Nuova Grande Loano, gruppo di minoranza a loanese, questa mattina ha protocollato un'interpellanza sul Giorno della Memoria.

"Premesso che - si legge nel documento - Il giorno della memoria è una ricorrenza, celebrata il 27 gennaio di ogni anno, per commemorare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi di concentramento nazisti; Il 27 gennaio di 78 anni fa, con l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il mondo ha visto con i suoi occhi l'orrore della Shoah, il deliberato piano nazista di persecuzione e sterminio del popolo ebraico; la legge del 20 luglio 2000 ha istituito il giorno della memoria al fine di ricordare la Shoah, ma anche le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subíto la deportazione, la prigionia, la morte, anche dei nostri alpini".

"Considerato che - continuano dalla minoranza - La memoria costruisce la nostra identità, ma al tempo stesso ci fornisce gli anticorpi per evitare di cadere negli stessi errori del passato. Ecco perché è così importante avere una visione condivisa di quello che sono state le vicende del passato e dell’abominio. Senza la dimensione del ricordo, noi saremmo nulla; il passato ci restituisce le nostre radici, quello che siamo stati, ci dice da dove veniamo, chi siamo, che percorso stiamo facendo o abbiamo concluso e ci aiuta a non fare gli stessi sbagli, ci protegge da incontri o strade intraprese che ci hanno fatto soffrire".

A questo punto, Nuova Grande Loano osserva: "La memoria non va ritenuta affatto cosa scontata, anzi va allenata costantemente, pena perderla e ricadere negli stessi errori; le Istituzioni, i Sindaci in prima linea, hanno il dovere di ricordare e di far ricordare, attraverso manifestazioni, incontri, dibattiti, concerti e comunicati; abbiamo assistito ad un assordante silenzio dell’amministrazione ieri. Un pugno allo stomaco per chi come noi crede nella potenza del messaggio pubblico ai propri cittadini. Si chiede dunque: perché questo silenzio?".