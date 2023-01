Savona, la candidata alle primarie del Pd Elly Schlein: "Vogliamo costruire un partito che ad ogni critica fa seguire una proposta" (FOTO)

Sanità, scuola, disuguaglianze, lavoro.

Questi i temi principali sul quale si è concentrata la candidata alle primarie del Pd Elly Schlein intervenuta ieri sera a Savona in una gremita sala dell'Sms Milleluci di Legino.

Alla serata erano presenti il sindaco Marco Russo e la vice Elisa Di Padova, il segretario provinciale del Pd Emanuele Parrinello, la segretaria regionale dem Valentina Ghio, il consigliere regionale Roberto Arboscello, i consiglieri comunali Aurora Lessi (che ha organizzato l'iniziativa) e Aureliano Pastorelli e diversi simpatizzanti e i militanti dem.

"Dobbiamo intendere il metodo di fare leadership, non credo nell’uomo o nella donna soli al comando. Ci vuole un nuovo modo di ragionare insieme, di comunità - spiega Schlein che sfiderà Stefano Bonaccini, Paola De Micheli e Gianni Cuperlo -Non possiamo più permetterci le conflittualità interne, si sprecano più energie nelle liti interne che non a fare la lotta al centrodestra".

Alta attenzione sulla sanità e non sono mancate le critiche alla Manovra del Governo Meloni.

"Bisogna redistribuire le, ricchezze. investire nella sanità pubblica, in questo paese milioni di persone sono costretti infatti a rinunciare alle cure - precisa l'ex vicepresidente regionale dell'Emilia Romagna, attuale Deputata - Bisogna investire negli ospedali, ma anche nelle case di comunità, farci aiutare dal Pnrr. Quella manovra non ha messo un euro sulla sanità, sulla scuola e sul trasporto. Il welfare non è un costo, è un investimento. Dobbiamo far rialzare insieme la nostra società".

Fondamentale però dare una svolta ad un partito che molto spesso ha fatto le liti interne un suo "marchio di fabbrica".

"Vogliamo costruire un Pd che ad ogni critica fa seguire una proposta perchè ci vuole un'idea di un'altra società. Ci credo che possiamo tornare a parole di verità a a ricreare un rapporto di fiducia con i cittadini - puntualizza Elly Schlein - Sono stati anni di errori, di qualche contraddizioni e da lì che dobbiamo dare una svolta con parole coraggiose".

Centrale anche il lavoro con il precariato che è la Spada di Damocle dell'Italia così come le morti sul lavoro.

"Limitiamo i contratti a termine, facciamo come fanno in altri paesi dove hanno riattivato le assunzioni, perchè ci vogliono per i giovani i contratti a tempo indeterminato. Questa destra non parla mai di precarietà, sono stupito che in un paese come l'Italia si hanno solo contratti precari, come fai a costruirti un futuro se non arrivi neanche a 900 euro al mese? - ha continuato l'ex europarlamentare europea - Stiamo tagliando il futuro ai nostri giovani Credo che bisogna continuare ad investire su una nuova stagione di sicurezza, non è possibile che nel 2023 le innovazioni tecnologie non possano aiutarla".