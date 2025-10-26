Albenga, fiamme da un'auto lungo la Sp582: intervento dei Vigili del Fuoco, nessun ferito

Momenti di apprensione intorno alle 12:30 di oggi sulla Sp 582, ad Albenga, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme. Sul posto è immediatamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco ingauni, che ha provveduto a domare l’incendio, supportata da un’autobotte inviata in rinforzo.

Le fiamme avevano già interessato completamente la parte anteriore del veicolo, ma l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato il propagarsi del rogo e ulteriori danni. Nessuna persona è rimasta ferita.

A supporto delle operazioni di messa in sicurezza e per la gestione del traffico sono intervenute anche due pattuglie della Polizia Locale, una della Polizia Stradale e una dei Carabinieri, che hanno regolato la viabilità e avviato gli accertamenti di rito.

Le cause dell’incendio restano al momento in corso di accertamento.