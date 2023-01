Un regalo per sé e la comunità: ecco due nuovi mezzi per la Croce Bianca di Finalmarina (FOTO)

E' stato ancora una volta un compleanno pensando a tutta la comunità quello della Croce Bianca di Finalmarina che, nella ricorrenza dei suoi 111 anni dalla fondazione, scarta due regali per sé ma soprattutto per i finalesi e non solo che ne avranno bisogno.

La cornice è stata quella di una piazza Vittorio Emanuele colorata dell'arancione delle divise dei militi, con l'intervento delle consorella da tutta la Regione, dal genovese fino all'imperiese, dove sono stati inaugurati due nuovi mezzi: un Volkswagen Caddy che sarà adibito ai servizi sociali la cui madrina è stata la figlia dello storico milite Angelo "Giullo" Ottonello, e un Volkswagen Crafter con allestimento Orion "Maxima" donato dalla moglie del signor Giorgio Benedetto Conti Drione in sua memoria.

Quest'ultima sostituirà una vecchia ambulanza, la 2322, donata nel 2006 alla pubblica assistenza dal Comune attraverso la Consulta del Volontariato dopo l'incendio in cui furono distrutti tre mezzi.

A essa un milite ha voluto dedicare alcune righe condivise dall'ente di pubblica assistenza sui suoi canali social: "Ti saluto così, oggi, con gli occhi ricolmi di lacrime. Ti guardo e capisco quanto sia assurdo affezionarsi così tanto ad una 'macchina'. Mi sento ridicolo... Eppure ti saluto così, con alcune parole, perché tu non eri una semplice ambulanza. Sei arrivata dentro la Croce Bianca di Finale Ligure, donata dal Comune di Finale, dopo l'incendio delle tue sorelle ambulanze. Sei arrivata nel momento migliore e da allora, hai trasportato tante anime, altrettante di esse le hai salvate e purtroppo qualcuna no. Sono sicuro che, con lo spirito che avevi, qualche lacrima l'hai versata anche tu. Sei stata la prima ambulanza che ho guidato in questo ente e, dopo tanti chilometri trascorsi insieme, eri la migliore. Abbiamo visto insieme anche una pandemia da Covid, e più le sanificazioni al cloro corrodevano il tuo interno più eri orgogliosa di assistere il prossimo. Purtroppo partirai e non sarà più possibile vederti ma, sono sicuro che continuerai ancora a salvare delle vite".