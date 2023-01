Fiamme sulle colline alle spalle di Alassio, Vigili del fuoco mobilitati a Moglio (FOTO)

Ingente dispiegamento di soccorsi nelle colline alle spalle di Alassio, a Moglio, dove nella mattinata odierna un rogo che inizialmente aveva coinvolto alcune sterpaglie si è propagato, a causa del forte vento, anche su alcuni terrazzamenti limitrofi.

Ancora incerta la causa che ha scatenato le fiamme, nei pressi di via Vegliasco-Celesia. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco dell'intero distaccamento di Albenga, una squadra dal Comando provinciale di Savona e il DOS. Trattandosi di una zona impervia, è stato mobilitato anche l'elicottero regionale per le operazioni di spegnimento. Attivi sul posto anche alcuni volontari dell'AIB.

Al momento non si registrano danni a manufatti, mentre una persona sarebbe stata ricoverata in codice giallo per lievi traumi.