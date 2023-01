La Croce Bianca di Spotorno e l'ANMI salutano una loro storica figura: si è spento Alfredo Gaus

Lutto nella comunità spotornese, in particolare per la Croce Bianca, e tra i soci dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Savona che piangono la scomparsa, all'età di 82 anni, di Alfredo Gaus.

Di origini istriane, era stato in giovane età volontario in Marina facendo parte del primo equipaggio del Mandorlo, il primo dragamine a essere trasformato, nel 1975, in cacciamine.

"Prese il Mandorlo a Seattle e via Pacifico, Panama, Atlantico, Gibilterra e Mediterraneo - ricorda il presidente dell'ANMI savonese, Luca Ghersi - lo portò a Spezia per l’ingresso nella Squadriglia del Dragaggio. Entrato in ENEL nella centrale di Chivasso, passò nel PASAE, struttura per l’addestramento del personale estero, e infine a Vado Ligure come Capo Unità sulle Unità di Produzione a carbone. In pensione dai primi anni '90, non 'subì' la ristrutturazione del '92".

"Buona navigazione nei mari celesti Marinaio, ciao Alfredo condoglianze da tutti noi colleghi e Marinai d’Italia" conclude Ghersi, ricordandone anche le capacità di "grande e insostituibile falegname".

"Abbiamo condiviso lo stesso turno alla centrale di Vado Ligure per 11 anni - ricorda l'ex collega Marco Benny Siri - Una bella persona, un tecnico molto preparato".

Negli anni, una volta andato in pensione, aveva dato il proprio importante contributo come milite volontario nella Croce Bianca di Spotorno con la quale aveva partecipato a diverse missioni come ad esempio quella a L'Aquila in seguito al terremoto del 2009. "Ci lascia un altro grande compagno di viaggio" ricordano dalla pubblica assistenza spotornese unendosi al dolore dei familiari, ai quali tutto l'ente manda un grande abbraccio.

Augusto lascia la moglie Liliana, le figlie Laura e Nadia coi generi Pascal e Claudio, i nipoti Alessandro e Leonardo, la sorella Maria e il cognato Renzo. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 1 febbraio, alle ore 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Spotorno.