Savona, scatta ufficialmente la pedonalizzazione di via Mistrangelo (FOTO e VIDEO)

È ufficiale da questa mattina, dopo lo stop al traffico nelle ultime settimane solo per il mercato del lunedì, la pedonalizzazione anche di via Mistrangelo nel tratto da Piazza Diaz all'intersezione con la salita Schiena Coste, compresa la salita di via Rossello.

Dopo la chiusura alle auto e moto all'inizio della settimana scorsa di Corso Italia, anche l'arteria che porta in via Paleocapa è diventata una zona a traffico limitato tra le critiche di alcuni commercianti e residenti preoccupati sia perchè la via possa diventare una zona "morta" sia perchè possa lasciar spazio a fenomeni di delinquenza come già avvenuto con l'accoltellamento la vigilia di Natale e le aggressioni nei pressi in via Pia.

Gli operai sono al lavoro per rendere effettiva la segnaletica orizzontale e verticale con gli automobilisti che si devono ancora adeguare al cambiamento visto che sono molteplici i mezzi che hanno attraversato la strada nonostante la chiusura al transito.

In via Mistrangelo nell'angolo con via Paleocapa verrà modificata la disposizione degli stalli delle moto e la viabilità per consentire l'ingresso e l'uscita dalla salita Schienacoste con la realizzazione di stalli moto all'inizio.

Spazio nelle prossime settimane anche alla pedonalizzazione di via Manzoni e anche in questo caso rischiano di non mancare le polemiche.