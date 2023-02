Albenga, inaugurata la nuova sede INAIL al piano terra del Palazzo Ester Siccardi (FOTO)

Afferma l’assessore Marta Gaia: “La volontà di quest’Amministrazione è di cercare di mantenere sul territorio e sempre più accessibili tutti i servizi al cittadino. Questo spazio, oltre ad essere uno sportello importante per gli utenti, può creare collaborazioni sia per l’inclusione lavorativa, sia per la sicurezza sul lavoro e progetti in collaborazione anche con le scuole su questi temi”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Abbiamo deciso di mettere a disposizione all’INAIL uno spazio al piano terra del Palazzo Ester Siccardi perché riteniamo fondamentale che questo servizio rimanga sul territorio. Lo sportello sarà aperto al pubblico e facilmente raggiungibile proprio per essere sempre più vicini ai lavoratori e in generale agli utenti”.

Afferma il Direttore Cinzia Damonte: “Ringrazio l’Amministrazione Comunale per la sensibilità dimostrata verso i temi della sicurezza sul lavoro e della la tutela dei lavoratori. L’apertura di questo sportello rappresenta un passo importante per la realizzazione di progetti che svilupperemo sul territorio come Inail anche con l’Amministrazione Comunale e le parti sociali per assicurare la totale presa in carico degli infortunati e tecnopatici, nonché la diffusione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro”.