Savona, rapina in piazza delle Nazioni: giovane derubato di portafogli e orologio, tre arresti

Tre giovani, un diciannovenne egiziano incensurato e due minorenni, di sedici e diciassette anni, sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile con l'accusa di rapina.

Le manette sono scattate nella serata di ieri a Savona. Attorno alle ore 22, secondo quanto riferito, nella zona di piazza della Nazioni, i tre arrestati hanno avvicinato un ventiduenne: dopo averlo spintonato e fatto cadere a terra, gli hanno sottratto il portafogli e l’orologio che aveva al polso.

Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dei rapinatori, trovandoli pochi minuti dopo nella zona tra piazza delle Nazioni e la stazione ferroviaria. Sentendosi scoperti, i tre si sono dati alla fuga a piedi, ma sono stati presi dalla Squadra Mobile e dai poliziotti della Polizia Ferroviaria, avvisati dalla Sala Operativa.

Il maggiorenne è stato portato in carcere a Genova, mentre i due minorenni sono stati affidati ad un centro di accoglienza per minori, a disposizione della Procura Minorile di Genova. Sono in corso le indagini per individuare eventuali complici della rapina. Nel corso della rapina il 22enne ha riportato lesioni, giudicate guaribili dai medici che lo hanno visitato in 25 giorni.

La Questura evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile.