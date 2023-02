Alassio, sabato 4 febbraio in Sant'Ambrogio i funerali di "Jano" Gangi

Si terranno sabato 4 febbraio, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio ad Alassio, i funerali di Sebastiano "Jano" Gangi, storico proprietario del ristorante "El Galeon" e già protagonista della movida alassina spentosi nella giornata di ieri (1 febbraio, ndr) all'età di 76 anni.

Conosciuto non solo come imprenditore nel mondo della ristorazione, aveva iniziato la sua attività imprenditoriale aprendo un negozio di parrucchiere da uomo e curando poi l'immagine degli artisti al Festival di Sanremo e non solo.

La sua barberia, dalla quale aveva poi lanciato il "Roof Garden" dove ogni sera in particolare d'estate si esibivano artisti di ogni tipo, era infatti meta obbligata per i molti vip che frequentavano la Città del Muretto, così come lo erano poi stati i suoi ristoranti.

Il Santo Rosario sarà invece recitato sempre nella chiesa alassina venerdì 3 febbraio alle ore 20.30.