Bolkestein, il TAR conferma le gare per le concessioni balneari. Il sindaco di Albenga: "Puntare a equilibrio tra investimenti e tutela del territorio"

Il TAR della Liguria si è pronunciato in questi giorni contro la proroga delle concessioni balneari espressa con delibera di Giunta dal Comune di Albenga. Sebbene tutti gli atti dell’amministrazione seguissero le disposizioni di legge via via emanate dal Governo - con le quali si ammetteva la proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per attività turistico-ricreative e sportive - infatti, i giudici amministrativi, hanno ritenuto prevalente la normativa europea, in particolare dalla Direttiva Bolkestein.

Il sindaco Riccardo Tomatis commenta: “Dallo scorso anno su questa tematica siamo seguiti dallo studio dell’avv. Gaggero, che abbiamo incaricato proprio in considerazione della grande confusione normativa esistente. Va ricordato altresì che il Comune di Albenga, e in particolare i nostri uffici, erano già pronti per bandire le gare a fine 2024. Con l’approvazione della legge 166/2024, che disponeva la proroga delle concessioni, ci siamo tuttavia fermati e, attenendoci alla norma statale, abbiamo preso atto della proroga concessa dalla legge. Il TAR della Liguria, interpellato dall’AGCM, si è però espresso in senso contrario, imponendoci di procedere a gara secondo quanto previsto dalla direttiva europea e dal Consiglio di Stato. Ora, a seguito della sentenza, seguiremo naturalmente le indicazioni ricevute e procederemo in tal senso”.

“Il nostro obiettivo – continua il Primo Cittadino – è garantire da un lato gli investimenti realizzati negli anni dai gestori degli stabilimenti, dall’altro assicurare un servizio di qualità, continuo e rispettoso del territorio. Per questo è necessario individuare un punto di equilibrio tra esigenze di miglioramento, tutela e valorizzazione paesaggistico-ambientale e valorizzazione economica del patrimonio pubblico, garantendo al tempo stesso il proficuo utilizzo del demanio. Nelle prossime settimane, con il supporto dei tecnici e dell’avvocato incaricato, completeremo la definizione dei criteri alla base del bando di gara. Saranno considerati aspetti fondamentali quali: l’accesso alla spiaggia per i disabili, la garanzia di un presidio e di un’offerta qualificata per cittadini e turisti, la gestione delle aree retrostanti agli stabilimenti, la promozione degli sport del mare e la valorizzazione complessiva del litorale”.

L’assessore Mauro Vannucci, delegato al Demanio, sottolinea: “Questa sentenza ci impone di procedere a gara; concluderemo quindi l’iter che avevamo già avviato, ringraziando gli uffici comunali per il prezioso lavoro svolto. Predisporremo bandi chiari e trasparenti, capaci di valorizzare al meglio le nostre spiagge. Il percorso che ci attende sarà condiviso e accompagnato da momenti di confronto con le categorie interessate. Lavoreremo per tutelare il lavoro degli operatori, garantire servizi efficienti a cittadini e turisti e rafforzare l’attrattività del nostro territorio. Ci tengo a sottolineare che Albenga è sempre stata attenta a queste tematiche e che il nostro territorio vanta un’alta percentuale di spiagge libere, ulteriormente ampliata grazie agli interventi realizzati sui moli e sulle spiagge”.

L’amministrazione comunale di Albenga conferma così il proprio impegno a garantire regole certe, trasparenza e qualità nella gestione del demanio marittimo, con l’obiettivo di valorizzare al meglio le risorse del territorio a beneficio della comunità e dei visitatori.