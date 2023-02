Albenga, lotta alla malavita: due stranieri arrestati dalla Polizia Locale

Ha tentato di travisare la sua identità con parrucca e cappellino per effettuare un furto all’interno del supermercato PAM di viale Martiri, ma non è passato inosservato agli occhi della cassiera che, non appena si è accorta che qualcosa non andava, ha chiamato la Polizia Locale.

È successo nella serata di martedì 31 gennaio intorno alle ore 21,30, quando un uomo, all’apparenza un normale cliente, è entrato all’interno dell’attività commerciale.

Il suo fare circospetto ha attirato l’attenzione della cassiera che, nonostante fosse sola in negozio e la presenza della scaffalatura potesse rendere difficoltoso osservare tutti i movimenti dell’uomo, ha notato che lo stesso stava cercando di occultare delle bottiglie di vino e superalcolici sotto la giacca.

La donna, pur spaventata, non ha perso la lucidità e ha immediatamente chiamato la Polizia Locale di Albenga che, in precedenza e nell’ottica di massima disponibilità nei confronti dei cittadini e dei gestori delle attività commerciali, le aveva fornito il numero del pronto intervento.

Ricevuta la chiamata, gli agenti hanno suggerito alla commessa di aspettare il loro arrivo fuori dall’attività commerciale e si sono precipitati sul posto.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo, successivamente risultato pregiudicato per aver commesso lo stesso genere di reati, ha tentato inutilmente la fuga. Raggiunto dagli agenti in via dei Mille è stato tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato.

Nella giornata di ieri l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente che ha concesso all’uomo i termini a difesa, fissando la prossima udienza alla fine del mese di febbraio.

Questa solo l’ultima in ordine temporale delle attività della Polizia Locale di Albenga, che nella giornata di mercoledì 25 gennaio, nell’ambito di un servizio di pattugliamento a piedi nel Centro Storico, ha colto in flagranza di reato un uomo che stava cedendo una dose di cocaina a un compratore. Immediato è scattato l’intervento della pattuglia che ha provveduto all’arresto dello straniero, al sequestro della sostanza stupefacente e alla segnalazione alla Prefettura del consumatore.