Lutto ad Alassio, è mancato il marmista Olindo Pezzolo: i funerali nella chiesa di Sant'Ambrogio

E' mancato all'età di 87 anni Olindo Pezzolo, titolare assieme al fratello Paolo del laboratorio per la lavorazione dei marmi situato in via Mazzini ad Alassio, fondato dal padre nel 1900.

Olindo e Paolo, oltre alla creazione di opere funebri, avevano realizzato diverse opere artistiche, come il monumento dedicato ai pescatori in fondo a via Torino, nonché la statua di Sant'Ambrogio situata al centro dell'omonima piazza di fronte alla chiesa.

Olindo lascia la moglie Rita, il figlio Antonio e la famiglia del fratello Paolo. I funerali avranno luogo nella chiesa di Sant'Ambrogio ad Alassio, venerdì 3 febbraio alle ore 15. Il Santo Rosario invece, giovedì 2 febbraio alle ore 20.30 nella suddetta parrocchia.