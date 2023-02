Quali sono i canali preferiti delle famiglie italiane per la ricerca della babysitter

Questa ricerca cade sulle babysitter o tate, che si occupano di accudire il bambino mentre i genitori non sono presenti. Trovare la persona adatta alle proprie esigenze, affidabile e responsabile, non sempre è semplice.

Il compito più difficile per una babysitter è quello di proporsi come persona autorevole nel momento in cui i genitori sono asssenti e cercare di ottenere la massima fiducia da parte dei bambini. Con una buona dose di empatia e fantasia, proponendo magari dei nuovi giochi che con i genitori non farebbero mai, bisognerebbe cercare di stupirli un pò.

Per questo, è opportuno affidarsi a canali seri e sicuri per la ricerca di una babysitter di fiducia. Ma quali sono i canali preferiti delle famiglie italiane? Attraverso quale metodo riescono a trovare la babysitter dei sogni?

I canali di ricerca scelti dalle famiglie italiane

Uno dei canali da prendere in considerazione nella ricerca di una babysitter è il passaparola. Un metodo classico che esiste da sempre e che aiuta nella scelta in qualsiasi ambito. Sponsorizzare ciò che ci piace attraverso delle buone recensioni, con una buona pubblicità e referenza, è un modo perfetto per far sì che gli altri si avvicinino a quel prodotto o a quella persona, come in questo caso. La nostra mente pensa che se quella persona è piaciuta a più di qualcuno, allora vuol dire che è davvero valida e che forse vale la pena prenderla in considerazione. E in effetti, se in consiglio arriva da amici e conoscenti, dovrebbe essere proprio così.

Ma non sempre i tuoi contatti sono in grado di darti nominativi di babysitter disponibili. Allora, tra i canali più utilizzati, grazie allo sviluppo del web, c’è la ricerca online. Esistono apposite piattaforme che si occupano di fare da tramite tra le babysitter e i genitori. Ogni zona presenta un certo numero di babysitter da valutare e tra cui scegliere. Se sei di Genova e dintorni, per esempio, ti basterà digitare babysitter a Genova, e avrai una serie di risultati da consultare e a cui fare riferimento.

Nonostante l’affidabilità dei vari canali e l’impegno di portare nella tua casa una persona in grado di accudire il tuo bambino a tutto tondo, una ragazza paziente, istruita, educata, potrebbe essere che la prima impressione ti porti a fare una scelta sbagliata. Dopo qualche tempo ti potresti accorgere che quella tata lì non vada più bene. In questo caso puoi sempre cambiare, parlando apertamente con la babysitter assunta in precedenza, e con il bambino, cercando di non fargli pesare il distacco da questa nuova figura alla quale si stava affezionando. Fai un bilancio dei pro e dei contro e potrai così confermare la persona adatta alla tua famiglia.