Gianluca Boeri confermato vicepresidente del COPA-COGECA per il secondo mandato consecutivo

Per il secondo mandato consecutivo, al termine del gruppo di lavoro fiori e piante ornamentali del COPA-COGECA conclusosi nella mattinata di ieri il Presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, è stato eletto Vicepresidente del gruppo floricolo dell’organizzazione.

Il COPA-COGECA – unione delle due grandi organizzazioni ombrello agricolo COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole convenzionali) e COGECA (Confederazione Generale delle Cooperative Agricole convenzionali) – dal 1958 rappresenta il più forte gruppo di interesse per gli agricoltori europei, esprimendo la voce unanime degli agricoltori e delle cooperative agricole dell'Unione Europea.

“Il mio ringraziamento va alla dirigenza Nazionale della Coldiretti e al gruppo del florovivaismo nazionale, che hanno creduto in me ancora una volta. E un grazie sentito anche ai membri del Consesso Europeo, che hanno confermato la loro fiducia nella mia persona e nell’operato svolto finora”: questo il commento di Gianluca Boeri, già Presidente di Coldiretti Liguria. “Abbiamo davanti – continua – tante sfide da affrontare. Il settore florovivaistico ha già dimostrato in passato di poter ricoprire un ruolo importante, sia per l’Italia che per l’Europa agricola, anche in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Per il settore, dunque, si dimostra ancora una volta necessario portare avanti anche a livello europeo, accanto alle doverose politiche nazionali, sia i fondamentali aiuti a sostegno della tenuta economica delle aziende florovivaistiche, tali da consentire anche un ulteriore slancio all’export, che elaborare proposte concrete per la piena valorizzazione, ricerca e promozione delle grandi eccellenze prodotte nell’ottica della massima sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

“Una riconferma importante e un riconoscimento di cui la Coldiretti e la floricoltura italiana e ligure sono orgogliose – commenta Bruno Rivarossa, Delegato Confederale – soprattutto tenendo in conto che proprio il settore floricolo del Belpaese rappresenta una realtà di primato a livello Comunitario. Tramite il gruppo di lavoro fiori e piante ornamentali del COPA-COGECA è possibile avere sempre un’idea chiara e precisa di quella che è la situazione del mercato nei diversi Stati membri, oltre a tener monitorati tutti i dossier di interesse a livello europeo: dalla proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (SUR) a quella sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Dalla revisione della finanza sostenibile al possibile utilizzo della torba. La riconferma dell’incarico ricoperto dal nostro Presidente già dal 2021 all’interno di una rappresentanza tanto importante è motivo di orgoglio ed elemento fondamentale, su più fronti. Il settore florovivaistico, che lui stesso rappresenta, è un comparto storico dell’economia ligure, fiore all’occhiello della nostra economia, concentrato per il 95% tra le province di Imperia e Savona. Una filiera che da oltre un anno è vittima degli incessanti rincari, ma che, grazie al lavoro dei suoi operatori, continua a mantenere un primato europeo per la qualità dei propri prodotti”.

Gianluca Boeri, classe 1983, era stato eletto la prima volta il 12 gennaio 2021 e, a seguito della riconferma di ieri, rimarrà in carica fino al primo trimestre del 2025.

Giovane imprenditore agricolo del ponente ligure – e precisamente di Taggia, in provincia di Imperia – è laureato in Florovivaismo e titolare dell’omonima azienda florovivaistica taggiasca. L'attività è specializzata nella coltivazione di fiori recisi e che vanta ad oggi circa 4 ettari di coltivazioni protette destinate a varie tipologie di fronde verdi, oltre a circa 1,5 ettari di superficie con più di 100mila piante di ranuncolo e 3000 piante di Peonia erbacea da reciso. Il suo percorso all’interno della Federazione regionale ligure della Coldiretti è iniziato con la delega provinciale Giovani Impresa, proseguendo, poi, a partire dal 2015 con l’incarico di Vicepresidente di Coldiretti Imperia, all’interno della provincia ligure dove si concentra la maggiore produzione floricola di fiore reciso e fronde ornamentali della Liguria. Il tutto è culminato, poi, nel 2018 con l’elezione a Presidente regionale dell’Organizzazione. Alla luce della sua esperienza in campo floricolo, Gianluca Boeri è inoltre divenuto membro della consulta florovivaistica nazionale di Coldiretti.