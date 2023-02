Albenga “Comune virtuoso”: paga i fornitori con ben 14 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti per il saldo

In un periodo storico di forti difficoltà economiche, sia nel pubblico che nel privato, come quello che stiamo vivendo, il Comune di Albenga è virtuoso e riesce a pagare, con ben 14 giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti per il saldo di ogni fattura, i suoi fornitori.

Per dare alcuni dati: a fronte di oltre 17,21 milioni di euro di fatture ricevute il comune di Albenga ha saldato il 99,9% delle stesse e lo ha fatto con un tempo medio ponderato di pagamento di 24 giorni.

“Un risultato importante che ci rende ‘Ente virtuoso’, sia per il MEF che per la Corte dei Conti, ma anche e soprattutto per i cittadini, i fornitori, ecc. – affermano il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore al bilancio Silvia Pelosi -. In passato abbiamo più volte letto notizie di aziende o imprese in crisi e a rischio fallimento per ritardi di pagamenti di servizi e/o opere rese per la pubblica amministrazione. Abbiamo sentito di aziende che, proprio per questo, hanno deciso di non lavorare più o non servire più enti pubblici. Ciò non accade ad Albenga”.

“Questo è frutto dell’efficace collaborazione di tutti gli uffici e servizi comunali e in particolare dell’ufficio Ragioneria che ringraziamo per il prezioso lavoro svolto”, concludono Tomatis e Pelosi.