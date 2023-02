La storia di Luigi Tenco alla “Mozart” di Savona

Continua la stagione dell'Associazione Mozart Savona con un recital musicale diverso dal solito.

Venerdì 10 febbraio, alle 17,30 presso la Sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona andrà in scena “Lontano nel mondo. Storia di Luigi Tenco” scritto e interpretato da Ferdinando Molteni (voce, narrazione, chitarra) e Elena Buttiero (pianoforte e direzione musicale). Lo spettacolo, tratto dal libro di Molteni “L'ultimo giorno di Luigi Tenco” edito da Giunti, racconta attraverso canzoni e storie la parabola del grande artista. La stagione è organizzata dall'Associazione Mozart Savona e sostenuta dalla Fondazione De Mari, dal Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi e da Brignolo Assicurazioni. L'ingresso ai concerti è gratuito.

Gli artisti

Elena Buttiero diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha inciso due album con la formazione Birkin Tree (Continental Reel, A Cheap Present), due con il mandolinista Carlo Aonzo (Il mandolino italiano nel Settecento, Fantasia poetica), uno eponimo con il trio Arethusa Consortium. Nel 2021 ha registrato La ghironda alla corte di Francia con Francesco Giusta e nel 2022 Non sembiava imagine che tace con repertorio per pianoforte a quattro mani dedicato alla Divina Commedia, in Duo con Anita Frumento. Ha effettuato tournée di concerti in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, in Tanzania, in Argentina e Uruguay. Ha preso parte, come pianista, allo spettacolo teatrale Luigi Tenco. L'ultima notte sia nella versione con Roberto Tesconi sia nella nuova edizione con Mauro Ermanno Giovanardi. Ha scritto metodi di solfeggio e di didattica pianistica pubblicati dalle Edizioni Carisch/Hal Leonard. Ha registrato con Ferdinando Molteni l'album Saluti dall'Italia e Lontano nel mondo dedicato alle canzoni di Luigi Tenco.

Ferdinando Molteni giornalista, docente, scrittore e musicista, tiene regolarmente lezioni sulla canzone d'autore italiana presso università e istituzioni italiane e straniere. Ha pubblicato più di trenta opere per case editrici come Vallecchi, Electa, Arcana, Giunti. Ha scritto di cultura su “La Stampa”, “Il Secolo XIX”, sul “Il Foglio” di Giuliano Ferrara e su “Diario” di Enrico Deaglio. Ha organizzato e diretto numerose mostre d'arte e documentarie tra cui, La memoria di Cristo (Spedale di Santa Maria della Scala in Siena, 2000), una sezione de Il volto di Cristo (Palazzo delle Esposizioni in Roma, 2000-2001) e Milena Milani da Savona a Roma (Casa delle Letterature in Roma, 2011). Si dedica da anni alla canzone d'autore italiana. Nel 2011 ha pubblicato, insieme ad Alfonso Amodio, il saggio Controsole. Fabrizio De André e Creûza de mä (Arcana). Per l'attore Massimo Ghini ha scritto il testo La strana morte di un cantautore (in onda su Raidue nella serie Delitti rock). Dopo L'ultimo giorno di Luigi Tenco uscito per Giunti, ha pubblicato, nel 2019, per l'editore Vololibero, Banana Republic 1979. Dalla, De Gregori e il tour della svolta.