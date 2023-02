Come funziona il vecchio e divertente gioco della roulette

La roulette è uno dei giochi più popolari nei casinò terrestri e online di tutto il mondo. A Las Vegas c'è un certo amore, ma è anche facile giocare online su piattaforme di scommesse online come Bizzo Casino e, meglio ancora, gratis!

Ecco come funziona: piazzi una puntata sul tavolo della roulette, poi il croupier gira la ruota centrale e lancia la pallina. Quando la ruota smette di girare, la pallina si ferma su un numero e quello può essere il tuo numero vincente.

Molte persone pensano che vincere alla roulette sia una questione di fortuna, e le statistiche mostrano che il casinò online ha generalmente la posta in gioco a suo favore, ma in realtà ci sono alcune strategie che possono essere seguite per ottenere un successo statistico nel gioco.

Scopri i principali giochi di roulette, i tipi, le regole, come giocare online per fare pratica e come vincere.

Varianti del gioco della roulette

L'impostazione predefinita è 36 numeri, ma esiste più di un tipo di gioco della roulette, quindi è importante conoscerli prima di comprendere le regole del gioco.

Roulette Europea: Questa è la versione più popolare e forse la preferita tra coloro che giocano spesso. Ha solo un numero zero oltre a 36 numeri, che possono offrire al giocatore un vantaggio maggiore.

Roulette francese: questo tipo di roulette segue lo standard della roulette europea, ma ha due regole a vantaggio dei giocatori quando la pallina si ferma sul numero zero: "la partage" e "en prision". È adatto a chi inizia.

Gioco e regole

Non è difficile capire i termini e le regole del gioco. Alcuni punti importanti sulla quantità di scommesse e termini utilizzati:

Inside Bet: quando scegli di scommettere su qualsiasi numero al centro del tavolo;

Simboli del tavolo della roulette

Nel gioco vengono utilizzati alcuni termini specifici, ma semplici da memorizzare:

Numeri Pari e Dispari: definizione delle scommesse sui numeri, siano essi dispari (dispari) o pari (pari)

scommessa sugli ultimi diciotto numeri

Roulette online

È molto semplice giocare alla roulette online (e divertente)! Il gioco d'azzardo online è praticamente identico alla roulette terrestre disponibile nei casinò reali. Oltre all'opzione online automatica, i siti offrono roulette dal vivo, con croupier reali, che si occupano di organizzare le scommesse.

Un'altra opzione interessante offerta online è la roulette gratuita. La roulette gratuita è fondamentalmente la stessa cosa della versione con soldi veri, tranne per il fatto che giochi con soldi finti e non con soldi veri. Ci sono molti siti web che offrono questa opzione, ma noi amiamo giocare alla roulette online gratis.

Idealmente, inizi a giocare alla roulette gratuita per capire le regole nella pratica, testare le strategie e vedere con quale ti identifichi, e poi scommettere con soldi veri.