Questa mattina il sindaco Matteo Camiciottoli insieme alla proloco e la croce bianca, ha portato gli auguri di tutta la popolazione alla signora Margherita Oddera che compie 100 anni

"Credo che giornate come queste e persone come la signora Margherita "Rita" per tutti noi resteranno sempre impresse positivamente nella nostra mente. Lo spirito, la simpatia e il sorriso di Rita ci fanno capire quanto sia bello abbracciare la vita", commenta il primo cittadino.