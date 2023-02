Albenga, prosegue la riqualificazione degli asfalti. Al via i lavori in Regione Campore

Inizieranno giovedì 16 febbraio i lavori di riasfaltatura della strada di Regione Campore dall’incrocio con l’ex Polveriera fino alla sede di OPS.

Gli interventi effettuati da Icose sono finanziati in compartecipazione da Edigas e il Comune di Albenga che ha contribuito con un importo di 63mila euro.

"Questi interventi erano lungamente attesi e siamo riusciti a finanziarli attraverso fondi comunali e non rientrano nel Piano Asfalti i cui interventi sono stati assegnati attraverso due distinte procedure di gara alle ditte Mainetto e Esostrade che inizieranno ad aprile - affermano il sindaco Riccardo Tomatis e il vice Alberto Passino - Ricordiamo anche che in questi giorni sono stati effettuati piccoli interventi di ripristino parziali con ditta specializzata sulle 'emergenze' segnalate e registrate dalla polizia locale e dall’ufficio tecnico/lavori pubblici (in particolare sulla strada ex Picasso Gomme e all’ingresso del Villaggio IRIS)".

"Nel corso di questi anni di amministrazione abbiamo già eseguito diversi interventi su strade e vie, concentrandoci in particolare sulle principali criticità (tra le altre ricordiamo il rifacimento di strada in Regione Roberti, via Acquafredda, Negiaire, Regione Fierè, atrada Leca-Campochiesa, Via Puccini, lungomare C. Colombo, Piazza Sacco e Vanzetti a Leca, alcuni tratti di viale Martiri della Foce, via Seconda Costa Reale a Salea, strada Campolau a San Fedele, il sottopasso della ferrovia di Piazza Matteotti e alcuni tratti di Viale Martiri della Foce)" aggiungono.

"Le esigenze di una città come Albenga, con un territorio molto ampio e particolarmente trafficato anche da mezzi pesanti sono molteplici - chiosano Tomatis e Passino - e, sicuramente, non saranno esaurite con questi interventi, ma attraverso una programmazione continua che l’Amministrazione sta portando avanti in concerto con gli uffici, stiamo cercando di intervenire a 360° sul territorio"