Urbe, il Comune punta a implementare il sistema di videosorveglianza: arrivano nuove telecamere sul territorio

47.100 euro per un nuovo sistema di video sorveglianza ad Urbe.

La giunta ha approvato il progetto che prevede l’ampliamento delle postazioni già esistenti e la creazione di nuove stazioni con lo scopo di migliorare la copertura sul territorio comunale.

Il sistema prevede anche la costituzione di una centrale operativa nella sede del centro elaborazioni dati del Comune per il controllo remoto di tutti i punti. Grazie aLLA centralizzazione sarà possibile garantire un intervento di telecontrollo verso le aree di monitoraggio, anche quando non sono presidiate.

L'intervento di potenziamento prevede l’installazione di telecamere di contesto in località San Pietro d’Olba, località Vara Superiore, Passo del Faiallo area pic nic e strada provinciale SP40 e località Acquabianca.

A San Pietro d'Olba le due telecamere saranno posizionate strategicamente su due lati opposti della piazza, in modo da garantire una copertura completa a 360° dell’area.

A Vara Superiore il sistema sarà composto da una telecamera ad alta risoluzione e visione notturna, montata su un palo ancorato a muro e sarà in grado di monitorare costantemente l’area dei cassonetti.

Sul Passo del Faiallo ne saranno posizionate due, una nell'area pic nic e l'altra sulla provinciale.

In Località Acquabianca il sistema di ripresa sarà composto da una telecamera di contesto ed una telecamera di lettura targhe da installare su un palo a lato della SP64.

Sono già presenti nella zona del municipio, sul ponte e in località Martina Olba.

I fondi sono stati stanziati dalla Regione tramite il Fondo Strategico Regionale.