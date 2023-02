Gli Ulivi Rooms & Breakfast: accoglienza e relax a pochi passi da Andora

Ad appena 4 chilometri dalle splendide spiagge di Andora, Gli Ulivi Rooms & Breakfast è l’ideale per chi cerca un luogo accogliente, moderno e rilassante, dove passare qualche giorno di vacanza in Liguria in totale tranquillità e relax.

Grazie alla sua posizione, Gli Ulivi Rooms & Breakfast offre innumerevoli possibilità di svago ed è il perfetto punto di partenza per esplorare le più importanti attrazioni turistiche della riviera e dell’entroterra ligure, tra cui il meraviglioso Parco delle Farfalle a pochi passi dalle spiagge di Andora e adatto per il divertimento dei più piccoli, gli affascinanti fondali di Capo Mele ad Alassio e il bellissimo Parco di Villa Scarsella a Diano Marina, dove, soprattutto nel periodo estivo, si tengono numerose manifestazioni di carattere ludico e culturale.

Recentemente, l’intera struttura è stata completamente rinnovata con nuovi mobili e dettagli di stile moderni e di design che la rendono particolarmente raffinata, elegante e confortevole nella perfetta linearità e semplicità delle linee, degli arredi e degli accostamenti di colore.

La sala comune con terrazza, in cui vengono servite le colazioni, si affaccia direttamente sul giardino, arricchito da rigogliose piante di ulivo, tra le quali è stata creata un’incantevole area relax. Un affaccio molto piacevole, da cui ammirare il paesaggio e il panorama circostante, assaporando preparazioni dolci e salate di alta qualità e realizzate artigianalmente.

Le tre camere matrimoniali sono tutte dotate di bagno privato e di ogni comfort, che possa rendere indimenticabile il soggiorno a Gli Ulivi Rooms &Breakfast, tra cui aria condizionata, connessione Wi-Fi, Smart TV e bollitore per la preparazione di bevande calde in ogni momento della giornata e in completa autonomia.

Le Camere Blu e Verde sono molto spaziose, eleganti e comode, anche per soggiorni piuttosto lunghi. Entrambe sono dotate di balcone privato, che permette di godere di una vista spettacolare sugli ulivi e il giardino, garantendo il massimo della privacy e della tranquillità.

La romantica Camera Rosa è invece più intima e romantica. È stata pensata, in particolare, per le coppie che desiderano regalarsi momenti di complicità e serenità, lontano dallo stress degli impegni e della vita quotidiana.

Se stai sognando un angolo di paradiso a poca distanza dalle meravigliose spiagge di Andora, Gli Ulivi Rooms & Breakfast ti sorprenderà per la bellezza dei suoi panorami, il servizio sempre efficiente e l’accoglienza discreta e familiare dei suoi proprietari. Prenota subito il tuo prossimo soggiorno, visitando il sito ufficiale de Gli Ulivi Rooms & Breakfast!