Da Albisola alla Corea, le tazzine della Fac trovate da Gabriele Scarponi: "Le vie del gelato sono infinite"

A Seul in Corea del Sud per lavoro e la scoperta casuale di poter bere un caffé con le tazzine della storica fabbrica di Albisola.

È stata grande la sorpresa per il gelataio e imprenditore albisolese Gabriele Scarponi, titolare delle gelateria Ara Macao, che ha ritrovato dall'altra parte del mondo il simbolo per eccellenza della Fac.

L'azienda era fallita nel 2012 con la fabbrica demolita nel 2020, ma le storiche tazzine sono state per generazioni riempite di caffè dai savonesi e non solo che ancora oggi le custodiscono gelosamente nelle loro abitazioni oppure si possono trovare ancora acquistandole sui siti di e-commerce e persino anche nei muraglioni di Vicolo della Brigna che collega via Salomoni/via Rossini all'incrocio via Luccoli/via Becchi e tra via delle Industrie e viale Faraggiana in località Galaie. E anche in Corea.

"Sono uscito di casa alle 5.30 di domenica 2 novembre e sono arrivato in città a Seoul alle 9.30 di martedì 4 novembre dopo 2 treni, 3 voli (l'ultimo ritardato di 1h e mezza) due scali di oltre 6 ore, ed infine 2 autobus dall'aeroporto di Incheon. 44 ore di viaggio in totale. E...Mentre stiamo parlando in riunione nell'ufficio del nostro dealer, che è anche torrefattore di caffè, l'occhio mi cade su uno scatolone con un marchio a me familiare: FAC, Fabbrica Albisolese Ceramiche - spiega Scarponi sui social - Ora, il mondo è vero che è piccolo, e viaggiando ne ho avuto più volte la riprova, ma trovare un pezzo di storia della propria città dall'altra parte del mondo a circa 11mila km di distanza era esattamente l'ultima cosa che avrei immaginato... eppure eccoci qui. Le vie del gelato sono davvero infinite".

Poi un bel caffè non poteva che essere gustato nelle storiche tazzine.