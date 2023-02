"L'Anello delle Stelle" prende vita, a marzo/aprile l'inaugurazione dei percorsi

Il percorso turistico / escursionistico "L'anello delle Stelle" prende vita.

Si sta infatti concludendo la prima fase cofinanziata grazie ad un contributo della Regione Liguria per la valorizzazione e tutela del territorio e dell'ambiente per il progetto di portare in evidenza e di agevolare la fruizione di un percorso che unisca le cinque frazioni comunali.

In particolare il comune di Stella ha provveduto alla progettazione grafica della cartellonistica che presto verrà posizionata sul territorio, la redazione della cartografica ed alla pulizia di alcuni tratti impervi.

"Il mio impegno è e sarà quello di contribuire il più possibile a rendere Stella fruibile e attrattiva ,valorizzando le peculiarità del territorio" dice l'assessore al turismo Marco D'Aliesio.

I percorsi sono attualmente fruibili e dovrebbero essere inaugurati o a marzo in occasione di Stella Outdoor (11-12 marzo) a ad aprile.