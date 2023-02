Meteo, settimana all'insegna della primavera

La presenza dell'anticiclone atlantico porterà il termometro su temperature più miti e sopra la media del periodo nei prossimi giorni. Rimandate ancora le piogge.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 13 a venerdì 17 febbraio

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Al mattino possibili nebbie o foschie dense su pianure e vallate di Langhe e Monferrato. Nubi in aumento anche su Liguria a partire dalla seconda parte della settimana.

Temperature stazionarie o con lievi oscillazioni. I valori massimi saranno diffusamente tra gli 11 e i 16 °C. Minime che in pianura saranno in aumento fino 4/5 °C, ma in presenza di cielo sereno potranno ancora essere localmente negative, con gelate o brinate mattutine. Sulle coste liguri saranno comprese tra 6 e 10 °C.

Venti assenti o deboli a regime di brezza e di direzione variabile praticamente ovunque.

Tendenza weekend

Non si vede nel medio termine un cambio di circolazione, nonostante un debole e veloce passaggio frontale tra venerdì e sabato, che anzi, potrebbe favorire un aumento termico per effetto del Foehn.

