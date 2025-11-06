Paura in mare davanti a Bergeggi: incendio su una barca a vela di 24 metri (FOTO)

Alle ore 14:15 è stato segnalato un incendio a bordo di un’imbarcazione a vela di circa 24 metri, a circa 4 miglia al largo di Bergeggi.

A bordo si trovavano cinque persone, tutte messe in salvo sul tender (una piccola imbarcazione di servizio usata come supporto per una più grande).

Verso la zona dell’evento stanno convergendo la motobarca dei vigili del fuoco di Savona, l’unità Gadda del Servizio Nautico del Comando di Genova e l’elicottero Drago 162 dei Vigili del Fuoco, oltre ai mezzi della Guardia Costiera e al rimorchiatore.

La densa colonna di fumo nero ha attirato l’attenzione di numerosi cittadini: il fenomeno è chiaramente visibile da diverse località del savonese.