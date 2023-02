Una chitarra autografata dai cantanti del Festival per un aiuto alle malattie cardiopatiche congenite. Spiderman Villardita: "Missione compiuta" (FOTO)

"Festival di Sanremo 2023. Missione compiuta". Lo Spiderman di Quartiere Mattia Villardita ha espresso tutta la sua soddisfazione in una settimana sanremese nella quale ha dato vita ad una vera e propria iniziativa a sfondo benefico coinvolgendo gli artisti in gara tramite i loro autografi su una chitarra speciale.

"Quando gli amici della 𝐆𝐒𝐃 𝐅𝐎𝐔𝐍𝐃𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 mi diedero "BraveHeart" tra le mani ad inizio settimana era una chitarra qualunque ma con una missione bene precisa: andare in aiuto concreto a favore della ricerca per le malattie cardiopatiche congenite e dunque provare a tutti i costi a migliorare chi parte con un deficit dell'organo più importante che possediamo: il cuore - spiega il supereroe che tanto di bello sta facendo nelle corsie degli ospedali per allietare le degenze ai bimbi - Cuori che in questo Festival si sono emozionati per i messaggi che tante canzoni hanno trasmesso".

La canzone di Mr Rain, Supereroi, che si è classificata terza, l'ha colpito maggiormente E non poteva essere altrimenti.

"Il mio cuore, per esempio, è esploso di gioia perché in questa settimana ho avuto il piacere di conoscere un sacco di artisti, in particolare Mr Rain che ha cantato di Supereroi una canzone diventata un inno alla speranza, all'umanità e alla semplicità, motivo per cui Mattia ha emozionato milioni di persone e per questo ti dico pubblicamente grazie perché il mondo ha proprio bisogno di queste caratteristiche che tra odio e superficialità generale,sembrano andate perse" prosegue.

"Complimenti a Marco Mengoni per il trionfo e a tutti gli artisti che hanno firmato e partecipato a questa meravigliosa manifestazione in grado di unire ed emozionare gli italiani da settantre anni" ha concluso Villardita.

La chitarra acustica dagli artisti in gara, ma anche da alcuni dei vip che hanno partecipato alla settimana sanremese.

Al momento la chitarra ha raggiunto la cifra di 1250 euro e si potrà provare ad aggiudicarsela fino al 28 febbraio alle 17.00.

Qui per l'asta benefica: https://www.charitystars.com/product/chitarra-autografata-dagli-artisti-di-sanremo-2023.



La causa

Le cardiopatie congenite colpiscono 8 bambini ogni 1000. Questi bimbi possono aggravarsi subito dopo la nascita e richiedere interventi nei primi giorni o mesi di vita. Spesso si deve procedere con un approccio a stadi successivi, ma per ridurre il forte impatto fisico e psicologico sui bambini è sempre più necessario ridurre i molteplici interventi.

Per interventi di tale complessità la pianificazione e la tecnologia della stampa 3D, presente presso il 3D Lab dell’IRCCS Policlinico San Donato, vengono in aiuto stampando copie esatte dei cuoricini dei pazienti che permettono di simulare l’intervento sul modellino.

Per migliorare la cura di questi piccoli bimbi moltissime professionalità tra ingegneri, grafici e medici hanno unito i loro sforzi per creare una sinergia unica all’IRCCS Policlinico San Donato, dove oltre a migliorare il trattamento delle cardiopatie.