Precipita col parapendio a Bergeggi, giovane francese salvato dagli uomini del Nucleo Cinofili Liguria

Disavventura nel pomeriggio odierno per un ragazzo francese precipitato, per ragioni sconosciute, mentre volava col parapendio sopra le alture di Bergeggi, in prossimità del vecchio campo sportivo.

Per sua fortuna e casualità, il Nucleo Cinofili Liguria era in zona per effettuare i propri addestramenti. Gli uomini impegnati hanno visto il ragazzo cadere e così sono intervenuti immediatamente avvertendo i soccorritori e, in loro attesa, hanno immobilizzato il ragazzo, lo hanno stabilizzato e lo hanno trasportato verso l'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca di Noli insieme al personale dell'automedica Sierra.