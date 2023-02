Carcare, Alessandro Ferraro scende in campo in prima linea: "Mi candido a sindaco"

"Aver già amministrato non è un demerito, bensì un merito". Con queste parole Alessandro Ferraro, medico di famiglia di 65 anni e assessore uscente dell'amministrazione De Vecchi, ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Carcare.

La decisione di scendere in campo in prima linea è maturata dopo anni di amministrazione attiva: Ferraro, infatti, segue la delega delle Politiche sociali dal 2009 e quella dalla Pubblica Istruzione dal 2013.

"Qualcuno dice (il riferimento è al competitor Rodolfo Mirri, ndr) che bisogna scindere la propria attività professionale da quella politica. Io non sono d'accordo - commenta Ferraro - Ogni mestiere consente di arricchire il proprio bagaglio personale. La mia professione può essere definita come una sorta di serbatoio privilegiato, poiché mi consente di ascoltare decine di persone che oltre alle questioni sanitarie, manifestano eventuali problemi personali, come il futuro dei propri figli o la difficoltà nell'arrivare a fine mese. Questo mi permette di conoscere la comunità cittadina".

Sposato con Gabriella e padre di Alessia, Sandro, (come tutti lo chiamano), oltre a lavorare nel Distretto dell’Asl 2 Valbormidese è il dirigente del Servizio sanitario alla Scuola di Polizia Penitenziaria di Cairo. Tra i suoi hobby, la pesca in torrente, la ricerca di funghi e la sua grande passione di vespista.

"Gli ultimi anni causa pandemia sono stati assai complicati. A chi mi chiede dove ero, posso rispondere in modo semplice: sia con la mia professione, sia in veste di amministratore comunale, sono stato presente. Il mio amore verso Carcare è aumentato ulteriormente. Con i Servizi Sociali ci siamo trovati nella situazione di erogare servizi in un contesto assai particolare: non lasciare indietro nessuno cercando al tempo stesso di salvaguardare la salute dei miei collaboratori. Questo è stato l'obiettivo primario".

"La distanza tra cittadini e istituzioni è aumentata con il Covid. Non mi piace fare proclami ma posso assicurare una cosa: in caso di elezione a sindaco sarò sempre disponibile all'ascolto. Serve creare partecipazione per unire, crescere e costruire tutti assieme, con una particolare attenzione alle persone fragili", spiega Ferraro.

"La lista sarà composta da un mix di esperienze e novità - aggiunge - Ci saranno persone che fanno parte dell'amministrazione attuale con l'aggiunta di qualche innesto giovane. Il commercio, il sociale, l'ambiente e connubio sport-giovani saranno aspetti importanti all'interno del programma elettorale".

Il candidato Ferraro ha poi risposto alle accuse del rivale Mirri secondo cui, negli ultimi, Carcare sarebbe un paese in declino: "Abbiamo vissuto un periodo difficile. Non è vero che non è stato fatto nulla, forse lui non se ne è accorto. Il Covid ha fatto saltare parecchie cose programmate. Vivere alla giornata non è facile per qualunque amministrazione. Enfatizzare troppo non mi piace, certo, ci sono state delle criticità su cui è nostra intenzione porre rimedio in caso di elezione".

"Mi auguro sia una campagna elettorale pacata, all'insegna del confronto - conclude Ferraro - Da parte mia ci metterò grande entusiasmo. Per amore di Carcare ho deciso di presentarmi oggi, giorno di San Valentino, una data significativa per tutti gli innamorati, a testimonianza di quanto io abbia sempre amato il mio paese".