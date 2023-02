Disabilità e fragilità, Bozzano: "Bisogna investire nella ricerca della robotica sociale e dei mondi virtuali in 3D"

"Con un ordine del giorno che sarà discusso in Consiglio regionale, ho chiesto a Regione Liguria di predisporre un progetto attinente la ricerca sulla robotica sociale e sui mondi virtuali in 3D, così da supportare le abilità emotive e sociorelazionali nei casi di disabilità e fragilità".

Cosi commenta il consigliere regionale di "Cambiamo!" Alessandro Bozzano che aggiunge: "Molte fragilità, in particolare i disturbi dello spettro autistico e la demenza senile, sono problematiche con cui la nostra società si deve confrontare, puntando sempre all’inclusione e al miglioramento della qualità della vita. In questo senso, un sistema ancora in fase di sperimentazione è quello attinente l’applicazione della robotica sociale e dei mondi virtuali 3D, da utilizzare utilmente nei soggetti con decadimento psicologico e cognitivo. Studi condotti a livello nazionale e internazionale hanno confermato come i robot sociali consentano di aprire con più facilità un canale comunicativo sviluppando relazioni interpersonali".

"Ho quindi portato il tema all'attenzione della Giunta regionale, chiedendo di farsi promotore, anche prevedendo eventuali partnership, della programmazione di un progetto attinente la ricerca sulla robotica sociale e i mondi virtuali in 3D con l'obiettivo di supportare le abilità emotive e sociorelazionali nei soggetti con disabilità e fragilità", conclude Bozzano.