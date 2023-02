Giornata degli operatori sanitari, Medusei: "Impegno e senso del dovere in pandemia e ogni giorno"

Questa mattina, subito dopo avere aperto la seduta, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha ricordato che ieri è stata celebrata la “Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, del personale socioassistenziale e del volontariato”, istituita quale segno di riconoscimento per l’impegno e il sacrificio di tutta la categoria durante la pandemia da Covid 19.

«La data scelta non è casuale, poiché proprio il 20 febbraio 2020 fu registrato a Codogno il “paziente uno”, primo caso di contagio del virus Sars-Covid-19 nel nostro Paese. Certamente in quel periodo di eccezionale gravità medici, infermieri e personale sanitario tutto - ha detto - diedero prova di grande capacità e sinergia; con ciò senza dimenticare che quello stesso spirito di costante dedizione viene da essi sempre dimostrato, ogni giorno, con identico impegno e senso del dovere».

Il presidente ha aggiunto: «Ritengo perciò doveroso, a nome mio, a nome di tutta l’Assemblea legislativa della Liguria rivolgere il nostro più sentito ringraziamento per questo grande contributo e dedicare un pensiero soprattutto alla vicinanza alle famiglie dei sanitari che, purtroppo, non sono più tra noi, morti proprio per il Covid-19».