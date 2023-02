Secondo lotto piscina Zanelli, critico il consigliere Orsi: "Stanziati ulteriori 100mila euro, potevano essere usati per la riqualificazione delle aree pedonalizzate"

"Ecco in che modo inizia la tanto declamata riqualificazione delle aree pedonalizzate promessa dalla giunta". Cosi commenta Fabio Orsi, consigliere comunale di minoranza PensieroLibero.zero.

"Giovedì scorso, poco prima del Consiglio comunale, in sordina forse perché passasse sotto traccia, la giunta ha approvato la delibera numero 22 con la quale tra l’altro intende rinunciare a quasi 100.000 euro previsti da un mutuo destinato all’attuazione del piano della mobilità-interventi a breve termine - che potevano naturalmente essere destinati alla necessaria riqualificazione delle aree pedonalizzate, per andare a coprire l’ennesimo aumento di costi del secondo lotto della piscina, ormai divenuto un pozzo senza fondo che assorbe tutte le risorse disponibili, dimenticando tutte le altre strutture sportive savonesi, il Bacigalupo in primis di cui non si parla più da tempo".

"Per la piscina si tratta di altri 380.000 euro (oltre ai circa 330 mila già stanziati per l’ennesimo incremento costi, pochi mesi fa, derivanti dagli oneri di urbanizzazione del Crescent 2. Per inciso la stessa delibera storna, sempre per dirottarli sulla piscina, oltre 80.000 euro previsti per la sistemazione del campo nomadi: una certificazione del fatto che il comune non voglia più fare questo intervento", prosegue.

"Per tornare alle pedonalizzazione fa davvero rabbia verificare ciò che si temeva da subito e avevamo denunciato e cioè che si trattava semplicemente di una stelletta da appuntarsi. Mi chiedo se questi 100.000 euro sottratti alla loro originaria è naturale destinazione, vale a dire interventi per il piano della mobilità, non potessero essere meglio destinati ad illuminazione, pavimentazioni, piante, arredi urbani delle nuove aree ZTL o se invece, ritengono di aver finito il lavoro necessario coprendo le righe blu per terra e riesumando qualche Fioriera di 30 anni fa".