Albenga, prima edizione della Fiera dell’Outdoor: il programma

Una parete rocciosa tra le torri, le acrobazie degli skateboard in piazza del Popolo, mountain bike in piazza IV Novembre e molto altro. Il 10, 11 e 12 marzo il centro di Albenga sarà dedicato agli sport all’aria aperta per la prima edizione della Fiera dell’Outdoor.

“Il segmento outdoor rappresenta un importante elemento di crescita e di caratterizzazione dell'offerta turistica della destinazione Albenga e le sue valli, che vanta un territorio nel quale è possibile praticare attività sportive sia di mare, sia di terra (si pensi ad esempio ai diving, la MTB, l'arrampicata sportiva e molte altre) 365 giorni l’anno. La prima edizione della Fiera dell’Outdoor sarà occasione per promuovere la nostra città e il suo straordinario entroterra con i vari operatori ed associazioni del settore", afferma il vice sindaco Alberto Passino.

"Con l’occasione presenteremo inoltre un’altra iniziativa “Albenga Express 2023” incontro che presenterà tra le altre news del settore turistico, un nuovo sistema di comunicazione ed informazione che l’amministrazione comunale vuole attivare con commercianti ed operatori economici per rafforzare sempre più il sistema che genera il “Prodotto turistico Albenga”, conclude Passino.

Aggiunge l’assessore agli Eventi Marta Gaia: “Una tre giorni che permetterà a tutti di avvicinarsi agli sport legati all’outdoor con attività che coinvolgeranno grandi e piccini, streetfood e molto altro. Tutto questo va sommato al fatto che questo evento viene realizzato in un periodo di “bassa stagione” portando un indotto favorevole per le attività commerciali e il turismo. Grazie all’ottimo clima di cui godiamo ad Albenga possono essere realizzati eventi tutto l’anno”.

“Lo sport è importantissimo sia per il benessere psicofisico che per gli aspetti legati alla socialità e al sapersi rapportare con gli altri. Quando si parla di sport all’aria aperta, inoltre entrano in gioco anche fattori come quello legato alla valorizzazione del territorio e del nostro comprensorio. Portare l’outdoor nel centro della nostra città sarà occasione per avvicinare tutti a questo mondo fatto di valori positivi e divertimento”, conclude il sindaco Tomatis.

Orari di svolgimento della manifestazione: venerdì 10 marzo dalle ore 15 alle 18, sabato 11 marzo dalle ore 10 alle 18, domenica 12 marzo dalle ore 10 alle 18.

Area di manifestazione: piazza IV Novembre, dedicata alle attività di MTB e al suo mondo; piazza San Michele, dedicata all'arrampicata sportiva, al trekking e al golf; piazza del Popolo, con l'allestimento di una slack line e dedicata alle attività legate alla pratica dello skate board; largo Doria, dedicata al diving e al nuoto in acque libere; piazza san Domenico battesimo della sella con i pony di old west club; controviale di Piazza del Popolo, con postazioni di street food a cura di AICI.