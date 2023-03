Gioco responsabile e sicurezza dei giocatori, aumentano gli standard di protezione

Negli ultimi dieci anni circa, dalla legalizzazione che ne effettuò l’ultimo Governo Berlusconi, il mondo del gioco online ha compiuto passi da gigante. Crescendo in maniera esponenziale fino al 2019, subendo una battuta di arresto nel 2020 e spiccando il volo – negli anni più tristi della pandemia – nel settore online. Ad oggi vero fiore all’occhiello del settore gambling e autentico punto di traino per l’intera industria. Che, si ricorda, in Italia occupa una percentuale preziosa di PIL. Per questo motivo gli operatori di gioco che erogano i servizi in Italia hanno varato – da tempo – il protocollo di Gioco Responsabile, il vero tratto distintivo dei migliori casinò online affidabili.



Si tratta oggi della mission e della vision dell’intero settore mondiale del gioco, ivi compreso quello italiano. Un protocollo che porta con sé una serie di misure di prevenzione dei rischi di gioco. Dall’ottobre del 2019, quando cioè è entrata in gioco la riforma di regolamentazione del gioco d’azzardo, gli operatori sono chiamati a presentare ogni anno il piano di azione di prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo eccessivo e minorile. Un obbligo che è anche una opportunità di regolamentare ancora meglio il settore.



Perché – per quanto piaccia – il gioco eccessivo o il gioco minorile sono un rischio per i mercati. In Francia si stima che nel 2020 i giocatori a rischio siano stati 1,4 milioni, 400.000 sulla soglia del rischio patologico. L’Italia è un mercato molto grande e proprio per questo nel 2022 l’ANJ ha chiesto agli operatori di approfondire i loro sforzi, soprattutto su due punti: protezione dei minori ed identificazione di soggetti fragili nel gioco. I risultati – a bilancio di fine anno – sono stati significativi: aumento dei meccanismi di prevenzione dell’azzardo minorile, campagne di sensibilizzazione ad hoc, modifiche ai dispositivi di rilevamento del gioco. La nuova sfida è già al 2023.



In che modo? Per la prevenzione del gioco minorile tramite un rafforzamento delle informazioni sul divieto di gioco, sui meccanismi per individuare i tentativi di aggirare i divieti, sul rafforzamento dei sistemi di controllo nei punti vendita specializzati. Circa il supporto ai giocatori d’azzardo più a rischio, verranno messi in campo nuovi sistemi di rilevazione della perdita di controllo, standard di superamento di soglie di sicurezza, miglioramento del monitoraggio, più diversificazione tra misure di accompagnamento e sostegno.



Il tutto suggellato da campagne di sensibilizzazione più mirate, comunicazioni commerciali gestite meglio, promozione efficace di strumenti di moderazione e protezione. Nel corso dell’anno, a sostegno di queste misure, verrà fornita una guida pratica sull’identificazione e il supporto ai giocatori che eccedono troppo nel gioco. Una serie di accorgimenti a sostegno del Gioco Responsabile e della sicurezza degli utenti.