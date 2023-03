Albenga, il nuovo direttore dell'Istituto Trincheri è Laura De Andreis

Ha preso servizio ieri il nuovo Direttore dell'Istituto Trincheri di Albenga, si tratta di Laura De Andreis, 59 anni, nata a Ranzo, dove tutt'ora vive con la sua famiglia, e che dal 2003 svolge tale incarico alla casa di riposo "Borelli" A.S.P di Pieve di Teco, dove continuerà a prestare servizio, dedicandosi per metà tempo alla struttura dell'Alta Valle Arroscia e per metà tempo alla storica casa di riposo ingauna.

"Ha preso servizio ieri - dicono dal Trincheri - il nostro direttore. È una scelta che punta sull'esperienza, in questo caso ultraventennale, e su una figura che è espressione del territorio. Avvalersi dello stesso Direttore per due strutture pubbliche, peraltro è un'opportunità prevista dalla vigente normativa regionale in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona. Così facendo due importanti realtà del nostro comprensorio, oltre ad un significativo risparmio dì costi, possono fare tesoro dell'esperienza del direttore che vanno a condividere".

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis afferma: “Durante il Consiglio comunale dello scorso martedì 28 febbraio abbiamo votato la figura del presidente il dottor Bortolaso e da ieri ha preso servizio il nuovo direttore: Laura De Andreis. Si tratta di figure di altissima professionalità ed esperienza che siamo certi faranno un ottimo lavoro per l’Istituto Trincheri di Albenga. A loro, a tutto il C.D.A. e al personale che lavora nella struttura auguro a nome di tutta l’Amministrazione e di tutta la città un buon lavoro”.