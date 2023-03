Stella, lavori per la messa in sicurezza della Sp 542: transito a senso unico alternato

La provincia di Savona ha avviato i lavori per la messa in sicurezza del corpo stradale sulla Sp 542 “di Pontinvrea”, nel comune di Stella, al km. 18+900. L'intervento si è reso necessario a seguito del cedimento della sede stradale per lo sfondamento della condotta di disciplina acque.

"Al fine di evitare il franamento dell'intera carreggiata è stato necessario procedere immediatamente con i lavori di ripristino a partire dal 2 marzo. Attualmente il traffico è disciplinato a senso unico alternato regolato con impianto semaforico", spiegano dalla provincia.