Savona e la Croce Bianca in lutto per la scomparsa di Giuseppe "Beppe" Valla

Savona e la Croce Bianca in lutto per la scomparsa all'età di 66 anni di Giuseppe Valla.

Conosciuto da tutti come Beppe, dal 2017 era milite della pubblica assistenza savonese che ha voluto rendergli omaggio.

"L'ho avuto in squadra con me e la Croce Bianca era la sua famiglia, era molto attaccato a noi ed era sempre con il sorriso nonostante la malattia con una una parola buona per tutti. Per vederlo arrabbiato avevi le stesse possibilità di fare 6 al Superenalotto" il ricordo del milite Rino Lupo.

Il funerale verrà celebrato domani, sabato 4 marzo, alle ore 11.00 nella Parrocchia Santa Maria Giuseppa Rossello alla Villetta a Savona.