Savona, incidente sull'Aurelia in via Gramsci: due feriti in condizioni non gravi al San Paolo

E' stato di due feriti, un centauro che viaggiava a bordo della propria moto e una donna alla guida di un'auto, il bilancio di un incidente verificatosi poco prima delle 17 sulla via Aurelia nel centro di Savona, all'altezza di via Gramsci non molto lontano dalla Torretta. L'impatto ha visto coinvolti, per l'appunto, una moto e un'auto.

Sul posto a prestare le cure del caso alla vittima i militi della pubblica assistenza Croce Bianca di Savona i quali hanno stabilizzato l'uomo e poi l'hanno trasportato al vicino Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo in codice giallo per verificarne lo stato di salute e l'entità di eventuali traumi. Anche la donna che si trovava al volante dell'auto è stata ricoverata al nosocomio con un medesimo codice.

Intervenute sul luogo del sinistro anche le forze dell'Ordine per verificarne la precisa dinamica e regolare il traffico, il quale ha subito ripercussioni in entrambi i sensi di marcia.