Skateboard, arrampicata e molto altro: tutto pronto per la Fiera dell’Outdoor ad Albenga

Tutto pronto per la 1° Fiera dell’Outdoor che il prossimo weekend porterà gli sport all’aria aperta in Piazza del Popolo e nel centro storico di Albenga. Grandi e piccini potranno provare le emozioni dell’arrampicata su parete rocciosa o cercare l’equilibrio sulla slack line, provare il battesimo della sella con i pony di old west club o avvicinarsi alla mountain bike, il trekking, il golf, il nuoto in acque libere o i diving.

Questo e molto altro per una 3 giorni che parlano di sport, divertimento, emozioni, turismo e del nostro straordinario territorio. Orari di svolgimento della manifestazione: venerdì 10 marzo dalle ore 15.00 alle 18.00, sabato 11 marzo dalle ore 10.00 alle 18.00 e domenica 12 marzo dalle ore 10.00 alle 18.00.

Area di manifestazione: piazza IV Novembre, dedicata alle attività di MTB e al suo mondo; piazza San Michele, dedicata all'arrampicata sportiva, al trekking e al golf; piazza del Popolo, con l'allestimento di una slack line e dedicata alle attività legate alla pratica dello skate board; largo Doria, dedicata al diving e al nuoto in acque libere; piazza san Domenico battesimo della sella con i pony di old west club; controviale di Piazza del Popolo, con postazioni di street food a cura di AICI.