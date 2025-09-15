Varazze pronta per un air show mozzafiato con le Frecce Tricolori

Varazze si prepara a salutare la stagione estiva con uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama nazionale. Domenica 5 ottobre, a partire dalle ore 14.00, i cieli della Riviera ligure di ponente saranno il palcoscenico dell’Air Show con le Frecce Tricolori, la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. Un evento gratuito e aperto a tutti, che regalerà al pubblico acrobazie mozzafiato, figure spettacolari e il tricolore disegnato in volo, simbolo di eccellenza, disciplina e orgoglio italiano.

L’esibizione sarà il momento culminante di un intero fine settimana ricco di iniziative che animeranno la città e coinvolgeranno residenti e visitatori. Dal 3 al 5 ottobre, infatti, Varazze ospiterà la cinquantesima edizione del Premio Nazionale “L’Alpino dell’Anno 2025”, con mostre, concerti corali, cerimonie commemorative e la tradizionale sfilata degli Alpini lungo le vie cittadine.

Parallelamente, il 4 e 5 ottobre, prenderanno vita i GP Days 2025, il grande raduno motociclistico organizzato dall’Associazione Moto Guzzi Genova, che porterà appassionati da tutta Italia tra tour panoramici sul Monte Beigua, mostre fotografiche e momenti di spettacolo e intrattenimento. Non mancheranno inoltre i laboratori creativi nelle scuole, grazie ai quali i più giovani avranno l’opportunità di esprimere il proprio talento realizzando manufatti che verranno esposti in occasione dell’Air Show, sottolineando il valore della partecipazione e del coinvolgimento di tutta la comunità.

Domenica 5 ottobre, il programma di volo dell’Air Show con le Frecce Tricolori sarà arricchito inoltre dalla presenza di velivoli storici e acrobatici, di elicotteri del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare impegnati in dimostrazioni di soccorso, di aerei da turismo e scuola di volo, fino ai biplani e agli Extra 300 di ultima generazione, che daranno vita a un intreccio di tradizione e modernità, di tecnica e spettacolo. A guidare la formazione delle Frecce Tricolori, il Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, insieme a un team di piloti che porteranno nel cielo ligure la perfezione e la magia di un’esibizione capace di emozionare grandi e piccini.

L’evento è promosso dal Comune di Varazze e organizzato da Aeroclub Savona, con il patrocinio di Aero Club d’Italia, Aeronautica Militare e Regione Liguria.

"È on grande orgoglio e profonda emozione che Varazze accoglie l’Air Show 2025 – dichiara il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – Con il loro tricolore dipinto nel cielo, le Frecce Tricolori sono simbolo dell’eccellenza italiana e ci ricordano quanto sia bello sentirsi parte di una comunità unita e fiera delle proprie radici. L’intera città sarà protagonista di giornate di festa, grazie a un programma che coinvolgerà cittadini, visitatori, giovani e associazioni del territorio. Tutti gli eventi saranno infatti gratuiti e pensati per un pubblico di ogni età, perché Varazze vuole essere, ancora una volta, luogo di incontro e di condivisione. Ringrazio l’assessorato al Turismo e tutte le realtà che stanno collaborando con passione alla realizzazione di questo evento, che porterà lustro a Varazze e a tutta la Liguria".