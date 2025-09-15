Savona, nel contenzioso con Binario Blu la Corte d'Appello dà ragione al Comune

La Corte d'Appello di Genova ha dato nuovamente ragione al Comune sul caso del "parcheggione" di piazza del Popolo, di proprietà di Binario Blu, confermando la sentenza di primo grado.

Il contenzioso era nato nel 2017 davanti al Tribunale di Savona, promosso da Binario Blu che contestava al Comune l’“occupazione senza titolo dell’area”. La società, oltre a richiedere la restituzione delle aree di piazza del Popolo, chiedeva anche un indennizzo per l'occupazione dal 2005, una cifra che sarebbe stata rilevante se si considera che il Comune incassa centinaia di migliaia di euro ogni anno dalle entrate del parcheggio (a cui si aggiunge il periodo coperto dai canoni per il mercato).

Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 267/2020, aveva riconosciuto che sulle aree oggetto di causa si era formata a favore del Comune una servitù di uso pubblico. La società aveva quindi fatto ricorso davanti alla Corte d'Appello di Genova.

Nel frattempo l’amministrazione Russo aveva attivato un’interlocuzione con Binario Blu che aveva portato, nel dicembre 2024, alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa sul futuro urbanistico dell’area. Il protocollo era stato prorogato di sei mesi, nel giugno dello scorso anno, con l’intenzione – alla successiva udienza relativa al contenzioso per una parte dell’area di piazza del Popolo – di chiedere un rinvio alla Corte d'Appello di Genova. Rinvio che non è stato accolto, portando la Corte a dare ragione al Comune.

“Accolgo con favore la sentenza della Corte d’Appello - dichiara l'assessore Barbara Pasquali - che ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado, dando ragione al Comune e riconoscendo l’avvenuta irreversibile destinazione dell’area a finalità pubblica”.





