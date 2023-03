Savona, apparizione di Maria al beato Antonio Botta: l'arcivescovo Marco Tasca presiederà la messa nel Santuario Nostra Signora di Misericordia

Sarà l’arcivescovo di Genova Marco Tasca a presiedere la santa messa solenne e tenere l'omelia per l'anniversario dell’apparizione di Maria al beato Antonio Botta sabato 18 marzo al Santuario Nostra Signora di Misericordia. In precedenza all’altezza della frazione San Bernardo in Valle il presule si unirà alla processione votiva, guidata dal vescovo Calogero Marino, partecipata dalle autorità civili e militari, aperta dal crocifisso della Confraternita Sant’Ambrogio in Legino e che partirà alle ore 7 dalla Cattedrale Nostra Signora Assunta per concludersi intorno alle 9:30 al santuario.

Quest’anno la festa patronale coinciderà con l’apertura dell’anno di celebrazioni per papa Pio VII, il quale nel 1815 incoronò l’effigie della Vergine in ringraziamento per la liberazione dalla prigionia nella città ligure per mano di Napoleone Bonaparte. Le altre messe saranno alle 6, 7, 8, 11:30, 16 e 18. La cripta sarà aperta per l’omaggio all’effigie e saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni.

In preparazione alla solennità si terranno alcune celebrazioni. In basilica il 15, 16 e 17 marzo il triduo comprenderà il rosario alle 16:30, la messa alle 17 e alcuni momenti serali. Mercoledì alle 20:30 è previsto il rosario meditato a cura delle confraternite diocesane, giovedì alla stessa ora il vescovo emerito Vittorio Lupi terrà una meditazione sulla misericordia. Venerdì alle 20 presso la prima cappelletta le confraternite guideranno la recita del rosario, da San Bernardo in Valle partirà la fiaccolata organizzata dal Centro Sportivo Italiano e dall'Unione Sportiva Letimbro 1945 e alle 21 l'Azione Cattolica e l'Ufficio per la Pastorale Giovanile diocesani proporranno una veglia di preghiera, anche in vista della Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona e intervallata dai brani musicali eseguiti dal Complesso Bandistico Città di Savona "Antonio Forzano".

Tra gli eventi collaterali si colloca il convegno "Il Concilio Vaticano II dono di Dio alla Chiesa e al mondo", promosso dall'Ufficio Liturgico diocesano, di cui relazionerà don Massimo Epis, preside della Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, sabato 11 marzo alle 10 al Palazzo delle Azzarie (accoglienza e preghiera dalle 9:30), e seguito alle 11:30 da una concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Marino nella vicina basilica.