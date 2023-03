Al Teatro Ambra di Albenga uno spettacolo per il progetto la Stanza di Carta

Sabato 11 marzo alle ore 21.30 al Teatro Ambra andrà in scema “CIM Cento imperfetti Mondi” la rappresentazione teatrale di un libro scritto da Giacinto Buscaglia e Franca Pezzoni.

L’evento spettacolo pensato in occasione della nascita di Franco Basaglia (11 marzo 1924) vedrà in scena attori e lettori dell’APS #cosavuoichetilegga?: Paola Paolino, susy Minutoli, Graziella Ghezzi, Loredana Polli, Michele Marziano. Danzeranno inoltre: Ilaria Cozzani, Franca Damiano, Graciela D’agostino, Monica Di Tolve, Monica Tobia, Lorenzo Penna. Con la partecipazione straordinaria di F. Heera Carola e musica dal vivo di Elena Bacchiarello e Davide Nari. Regia di Irene Ciravegna.

L’ingresso sarà a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto a favore di un importante progetto sociale del Comune di Albenga: la Stanza di Carta.

Cos’è la stanza di Carta?

Lo spazio neutro è un luogo dove è possibile garantire la relazione di un minore con uno o entrambi i genitori in uno spazio "fisico e mentale", dove è presente un educatore professionale che osserva, valuta e accompagna l'incontro. Inoltre si rinforzano le capacità genitoriali, è uno spazio in cui si sospendono i conflitti per garantire la serenità del minore stesso. Allo stesso modo vengono progettati interventi educativi sempre alla presenza di un educatore professionale, con lo scopo di prevenire situazioni di rischio e di emarginazione sociale, di disagio psicologico o di devianza minorile, promuovere il benessere e l'integrazione sociale dei minori stessi.

La Stanza di Carta darà spazio anche a un doposcuola per i bambini che frequentano la scuola primaria con l'aiuto di volontari e insegnanti in pensione, questo per dare ai bambini la possibilità di svolgere i propri compiti in un ambiente accogliente e con l'aiuto di personale formato.

Ma non finisce qui, perché oltre a diventare uno spazio neutro e doposcuola, nella Stanza di Carta verranno organizzati, per i più piccini, laboratori artistici e creativi grazie anche ad associazioni presenti sul territorio e, per gli adulti, incontri con vari professionisti su tematiche attuali inerenti la famiglia, il rapporto con i figli e altro.

“Si tratterà di uno spazio dedicato ai bambini di fascia di età 3-14 anni dove potranno essere realizzati incontri fra genitori e figli, doposcuola e laboratori per bambini in collaborazione con le associazioni del territorio - spiega l’assessore Marta Gaia - La stanza di Carta sarà realizzata nella sede della Consulta dei Disabili con cui condivideremo gli spazi che saranno rivisti e riprogettati per renderli ancora più adatti alle attività che vi realizzeremo. Ringrazio le assistenti sociali che hanno creduto e credono in questo progetto e la Consulta del disabile per la disponibilità nella condivisione del progetto”.