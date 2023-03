L'assessore regionale Scajola al MIPIM di Cannes per promuovere i progetti strategici della Liguria

Dare visibilità al sistema territoriale, alle sue vocazioni e alle sue eccellenze, ai grandi progetti di rigenerazione urbana e di riqualificazione del Waterfront, per promuovere il posizionamento della Regione Liguria a livello internazionale e attrarre investimenti, imprese e talenti che ne rafforzino il tessuto economico, sociale e culturale. Con questo obiettivo domani Regione Liguria parteciperà al MIPIM di Cannes.

Un evento fieristico che raccoglie istituzioni pubbliche e attori privati interessati al mercato immobiliare e allo sviluppo territoriale, con oltre 2.400 espositori e 100 Paesi, in cui i territori si presentano come sistema e con uno sguardo di prospettiva al futuro. L’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola rappresenterà Regione Liguria con un intervento all’interno della Conferenza italiana, dal titolo “Rigenerazione urbana: oltre il passato la nuova Liguria”.



"Un’importante vetrina internazionale per il nostro territorio, per dare visibilità agli ambiziosi progetti di rigenerazione urbana in atto, interventi per oltre 100 milioni di euro che stanno migliorando la qualità abitativa, l’assetto urbanistico e paesaggistico della Liguria, senza però aumentare i metri cubi di cemento già presenti sul territorio regionale - commenta l’assessore regionale Marco Scajola - Opere che stanno restituendo aree ai cittadini, recuperando luoghi storici e valorizzando le tipicità di un territorio unico, e che renderanno la nostra regione ancora più attrattiva per i turisti ed investitori. Un percorso di riforma, sia normativa, sia pianificatoria, che Regione Liguria ha intrapreso da sette anni e che sta dando visibilmente i suoi frutti".

"Presenteremo, inoltre – prosegue Scajola - gli importanti interventi di riqualificazione del Waterfront, destinati a dare un nuovo volto e un nuovo affaccio alla città sul mare, sottolineando il legame indissolubile con questo elemento. Progettualità, impegno e passione che intendiamo trasmettere a potenziali investitori privati, per far crescere il nostro territorio e la sua economia".