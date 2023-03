Piaggio Aero e LaerH, Pasa (Cgil): "Dalla Regione finalmente un impegno preciso. Almeno a parole"

"Finalmente c'è l'impegno preciso, almeno a parole, nell'incontro di questa mattina da parte di Toti e della regione Liguria sulla vicenda Piaggio Aero e LaerH".

Commenta così, in una nota, l'incontro e il presidio dei lavoratori dell'industria aerospaziale il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa aggiungendo l'auspicio "che non sia l'ennesimo impegno disatteso dal presidente Toti su una delle vicende industriali più importanti del nostro territorio così come abbiamo assistito negli ultimi anni".

"A questo punto - aggiunge Pasa - diventa fondamentale che il ministero, così come abbiamo richiesto lo scorso 3 febbraio a più mani (i 69 comuni della provincia di Savona, le Associazioni datoriali, il sindacato confederale savonese, i parlamentari liguri e il presidente della Provincia) fissi l'incontro per il tavolo dello sviluppo economico savonese e quindi le date di incontro per le singole vertenze che ancora attendono una risposta ossia Bombardier/Alstom circa il piano degli investimenti con Invitalia, Sanac che è vicina al punto di non ritorno e alla chiusura degli stabilimenti e appunto Piaggio Aerospace e LaerH che attendono da troppo tempo una decisione concreta da part della politica nazionale".

"Non c'è più tempo da perdere, servono risposte politiche serie e concrete e una politica industriale che possa sviluppare gli asset strategici già presenti sul nostro territorio" chiosa il segretario di Cgil Savona.