Albenga, Marika Demaria presenta il libro "La scelta di Lea"

Nell'ambito delle iniziative legate alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, che ricorre il 21 marzo, Coop Liguria e Libera Presidio ponente savonese presentano il libro “La scelta di Lea. La ribellione di una donna alla ‘ndrangheta” della giornalista Marika Demaria.

Il libro approfondisce la storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia cresciuta in una famiglia ‘ndranghetista, che pagò con la vita la scelta di collaborare con i magistrati. A dialogare con l’autrice sarà Luca Losio di Libera Savona.

L’incontro, a ingresso libero, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Albenga: "La presentazione del libro – spiega l’assessore agli eventi del Comune di Albenga Marta Gaia - si inserisce nel calendario di eventi L'8 marzo lungo un mese, fortemente voluto da questa amministrazione e dedicato alla figura della donna nelle sue molteplici sfaccettature. Lea Garofalo rappresenta tutte le donne che hanno lottato e lottano quotidianamente contro la mafia, sconfiggendo l'omertà con il loro coraggio. Ringrazio la Sezione Soci Soci Coop di Albenga, sempre molto sensibile a queste tematiche e l’associazione Libera, quotidianamente impegnata nella lotta alla mafia e nell'insegnamento della legalità".

L’autrice Marika Demaria così ci racconta l’attualità del libro e della storia di Lea: "Era ottobre 2013 quando La scelta di Lea uscì per la prima volta, con Melampo editore. Da allora, le esperienze virtuose in memoria di Lea Garofalo si sono moltiplicate, assumendo le forme artistiche più variegate. Il senso di questa edizione aggiornata del libro, in uscita con la casa editrice Zolfo, è di raccontare, dal giorno dei funerali di Lea Garofalo, la meraviglia di iniziative che cittadini e istituzioni hanno ideato e realizzato: dagli spettacoli teatrali al protocollo Liberi di scegliere, dai pellegrinaggi alle canzoni, dai film ai fumetti. Meraviglie che l'autrice ha vissuto in prima persona e delle quali ha inteso farsene portavoce. A dimostrazione che ognuno può, nel piccolo, fare la propria parte. L'edizione aggiornata del libro restituisce infine anche la totale verità giudiziaria del processo, che nel primo libro era raccontata fino al punto in cui si era fermato, cioè la sentenza di secondo grado. Anche questo, è un modo per rendere onore alla memoria di Lea Garofalo e per ricordare l'impegno e il coraggio suo e di sua figlia Denise".