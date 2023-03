Al via la sesta edizione del premio letterario Lions

Nella foto (da sinistra): Massimo Schilirò (premiato per la prefazione alla riedizione de "La Luna e i Falò");

Ha preso il via la prima fase organizzativa della Sesta Edizione del Premio Letterario Lions. Il concorso, organizzato dal Lions Club Nizza Monferrato - Canelli, nasce da una originale idea dell'attuale vice governatore del Distretto Lions108Ia3, Oscar Bielli. Vengono premiate le migliori prefazioni.

Il "confronto" letterario viene organizzato in tre sezioni. La prima, dedicata ad autori e case editrici, premia quella che, a giudizio della giuria, risulti come la miglior prefazione tra i libri pubblicati nel corso dell'ultimo anno. La seconda propone agli studenti delle scuole medie superiori di realizzare la prefazione ad un’ opera di autore proposto dalla giuria. La sesta edizione del Premio verrà dedicata a Beppe Fenoglio. La terza sezione offre agli studenti la possibilità di esprimersi in varie forme creative ispirandosi sempre all'autore indicato dalla giuria.

La sesta edizione del premio letterario Lions si terrà ad Alba per onorare Beppe Fenoglio e conterà sulla collaborazione del Centro Studi Fenoglio, dell’Amministrazione Comunale, nella persona del vice sindaco Carlotta Boffa e dell'ATL Langhe, Monferrato e Roero. Gli studenti interessati dovranno presentare i loro lavori entro il 31 gennaio 2024 (si veda regolamento allegato).

Grande successo è stato riscosso dalla quinta edizione con la partecipazione di oltre 100 studenti di Piemonte e Liguria. Dedicata a Italo Calvino, è stata realizzata in collaborazione coi LC Sanremo Host e Sanremo Matutia e grazie alla collaborazione del Comune di Sanremo nella persona dell'assessore alla Cultura Silvana Ormea.

Le precedenti edizioni hanno visto prevalere nella prima sezione: Carlo Carena, Tommaso Pincio, Gianni Turchetta, Marco Belpoliti, Salvatore Nigro, Massimo Schilirò. Un particolare ricordo verrà dedicato alla memoria di Lorenzo Mondo, primo Presidente di Giuria e a Giulio Parusso, anima del Centro Studi Fenoglio.