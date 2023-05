Incendio a un silos nelle aree Vernazza, ex Tirreno Power: fiamme domate, procedono le operazioni di bonifica (FOTO e VIDEO)

Sembra essere definitivamente passato il peggio per quanto riguarda l'incendio divampato nella mattinata odierna, intorno alle 8.30, in un silos in un'area in dismissione all'interno delle aree Vernazza, ex Tirreno Power.

Ancora in via di accertamento le cause che hanno scatenato le fiamme facendo alzare in cielo una fitta coltre di fumo nero ben visibile da tutta Vado e anche dai comuni limitrofi.

Nella mattinata sul posto hanno operato i vigili del fuoco della centrale savonese, i sanitari e le forze dell'ordine, sotto l'occhio anche degli amministratori locali vadesi e quilianesi giunti sul posto per rimanere meglio informati sull'accaduto.

L'episodio aveva infatti preoccupato i cittadini per eventuali conseguenze sulla salute: queste però, dopo un iniziale avvertimento precauzionale di tenere le imposte delle abitazioni chiuse cautelativamente, sono state escluse dal personale tecnico presente. Arpal non avrebbe infatti rilevato criticità, come dichiarato dal vicesindaco di Vado Fabio Gilardi.

Dopo aver proceduto alle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco si sono attivati con la bonifica del sito incendiato che, a quanto risultato dalle prime ricostruzioni, al suo interno conteneva materiale in gomma.

I tecnici dell’Agenzia Regionale per l'Ambiente stanno intanto monitorando, come concordato con i vigili del fuoco, la situazione relativa alla qualità dell’aria, sia con i dati delle centraline vicine all’area interessata (Vado Ligure – Aurelia; Vado Ligure – De Litta; Pilalunga) che con le valutazioni modellistiche. Al momento i parametri osservati in tempo reale non mostrano variazioni nei livelli degli inquinanti rispetto ai giorni precedenti, presumibilmente grazie alle condizioni meteoclimatiche.

"La situazione verrà, comunque, costantemente monitorata con l’utilizzo della modellistica per valutare eventuali ricadute, anche nei prossimi giorni, di eventuali inquinanti (polveri sottili e/o microinquinanti)" fanno sapere da Regione Liguria.

Nel frattempo la direzione della vicina Tirreno Power ha voluto precisare, con una nota: "Con riferimento all’evento che ha visto questa mattina la presenza di una colonna di fumo a Vado Ligure, Tirreno Power precisa che quanto accaduto non ha coinvolto in alcun modo l’azienda, ma si è sviluppato in un’area che da diversi anni non è né di proprietà né in gestione a questa società".