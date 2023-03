Venerdì 17 marzo alle ore 17 al terzo piano di Palazzo Oddo Sara Morchio presenta il suo libro “Come pezzi di carta sull’acqua”.

Presenterà la serata e dialogherà con l’autrice Tiziana Minacapilli. L'iniziativa è promossa dall’APS #cosavuoichetilegga?

Come pezzi di carta è un romanzo sulla necessità di fare i conti con il passato per poter ricominciare a vivere. L’alternativa è restare bloccati in una pace ovattata e sterile.